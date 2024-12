Magdeburgi jõuluturgu rünnanud mees ähvardas korduvalt rünnaku korraldamisega

Taleb al-Abdulmohsen sõitis üleeile autoga Magdeburgi jõluturulk rahva sekka. Ametiasutuste sõnul rünnakus surma neli naist vanuses 45, 52, 67 ja 75 aastat ning üheksa-aastane poiss. Samuti sai viga üle 200 inimese. Rünnaku toime pannud al-Abdulmohsen on vahistatud ning rünnaku toimepanemise motiivi alles uuritakse. Meediatedete kohaselt Sotsiaalmeediapostituste ja varasemate intervjuude põhjal on tal aga tugevalt islamivastased seisukohad, mis kattuvad paremäärmuslaste tõekspidamistega. Saksa föderaalse kriminaalpolitseiameti juhi Holger Münchi kohaselt on mehe motiivid veel liiga ebamäärased, et anda sellele selget hinnangut, kuid viiteid islamistlikule motiivile puuduvad.