Fico külastas Putinit, et arutada Vene gaasi transiidi peatamist Ukraina poolt

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles intervjuus teleajakirjanik Pavel Zarubinile, et Putini ja Fico kohtumine pandi paika mõni päev tagasi. Serbia president Aleksandar Vučić ütles varem, et Fico kavatseb kohtuda Putiniga, et arutada gaasitransiidi küsimusi.