Noorsalu sõnul otsustas ta perega sõita vahetult enne jõulupühade algust pisut põhja poole, pealinna Colombo lähistel asuvasse Negombosse. «Mingi sisetunne ütles, et läheme lennujaama lähedale, väiksed lapsed ka. Miski nagu ütles, et läheme siit ära. Elus on palju asju, millele tagant järele mõtled, et miks ikkagi nii läks,» tõdes mees. Tsunami nõudis Sri Lankal üle 36 000 inimelu, rohkem kui pool miljonit inimest kaotas kodu. Üks räsitumaid piirkondi oli just Galle ümbrus.