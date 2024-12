Ljubov Voronova mäletab endiselt aega enne sõda, kui Ida-Ukrainas voolav Oskili jõgi oli idülliline paik, kus käid ujumas ja pikniku pidamas. Nüüd külvavad selle idakaldal olevad Vene väed paanikat ja hävingut Ukraina kontrolli all olevale läänekaldale.

«Nüüd on see rinne. Nemad on ühel pool ja meie oleme teisel pool,» rääkis 72-aastane Voronova tühjas Sadovodi külas kodumaja juures, mille aknaid kattis hiljutise rünnaku tagajärjel vaid plastik.