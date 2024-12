Aserbaidžaani riiklik uudisteagentuur AZERTAC teatas CNN-i vahendusel, et otsingumeeskond leidis lennuki musta kasti ning Kasahstani valitsus on loonud komisjoni, mis uurib lennuõnnetuse põhjuseid ja aitab reisijate perekondi. Valitsus teeb Aserbaidžaaniga uurimisel koostööd.

Moscow Timesi teatel on lennuõnnetuses ellujäänud rääkinud, et lennuk üritas Groznõis maanduda kolm korda. Viimasel katsel oli kuulda plahvatust. «Toimus plahvatus. Ma ei ütleks, et see oli lennuki seest,» rääkis üks reisijatest.