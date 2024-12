Kasahstanis alla kukkunud lennuki rusudelt leiti kummalised jäljed

Venemaa Telegrami kanalis on The Moscow Timesi ja Insideri andmetel alanud spekulatsioonid lennuki alla kukkumise põhjuste üle. «Just selline näeb välja õhutõrjeraketi tekitatud kahju,» kirjutas näiteks sõjablogija Juri Podoljaka.

Moskva Timesi teatel on lennuõnnetuses ellujäänud rääkinud, et lennuk üritas Groznõis maanduda kolm korda. Viimasel katsel oli kuulda plahvatust. «Toimus plahvatus. Ma ei ütleks, et see oli lennuki seest,» rääkis üks reisijatest.