Augusti alguses toimunud vabastamise järel saatis Vene julgeolekuteenistuse agent Kara-Murzale ja Ilja Jašinile sõnumi hoiatusega, et ta ei hakkaks end läänes liiga vabalt tundma. Sõnumis seisis: «Pidage meeles, et Krasikov võib teile iga kell järgi tulla.» Vadim Krasikov on palgamõrvar, kelle Berliin saatis vastutasuks Vene opositsiooniliidrite vabastamise eest Moskvasse.

«Ma lihtsalt üritan sellele mitte mõelda, sest - esiteks sellepärast, et ma tean, et see, mida teen, on õige,» kommenteeris Kara-Murza ähvardust. Praegu on Kara-Murza peamiseks ülesandeks veenda USA president Donald Trumpi administratsiooni, et seistaks Venemaa, Valgevene ja teiste agressiivsete režiimide poliitvangide eest.

Minu ajaloolase haridusest pole mitte kusagil mujal nii palju kasu olnud kui vanglas viibides. Ma tunnen juba seda kõike. Meil on seda kõike Venemaal varem olnud ja me teame tegelikult kuidas see kõik lõppeb. Praegu pole teisiti.

Lisaks peab ta esmaseks seda, et Kremli eliit võetaks vastutusele toimepandud julmuste eest, kirjutas The New York Times. Samas on ta tugevalt seisukohal, et kõik venelased ei vastuta Putini ja režiimi agressiooni eest.

«Me protestisime Putini vastu algusest peale, 2000 aastast. Samal ajal vaatasid lääne juhid mõlemal pool Atlandi ookeani talle silma ja nägid tema hinge, vajutasid koos temaga reset-nuppe, veeretasid punaseid vaipu, kutsusid teda tippkohtumistele, ostsid talt nafta ja gaas ja nii edasi,» lausub Kara-Murza.

«Niisiis, kui inimesed tahavad rääkida venelaste kollektiivsest vastutusest, ärgem unustagem ka lääne liidrite kollektiivset vastutust, kes aitasid ja kihutasid ning võimaldasid ja rahustasid Putinit tema esimestel võimuaastatel,» ütles Vene opositsiooni liider The New York Timesile