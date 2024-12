Iisraeli paremäärmusliku ministri järjekordne provotseeriv visiit Al-Aqsa mošeesse vihastab araablasi

Ben Gvir on varemgi trotsinud Iisraeli valitsuse pikaajalist keeldu pidada annekteeritud Ida-Jeruusalemmas asuvas kompleksis juudi palvusi.

Al-Aqsa kompleks on islamiusu pühaduselt kolmas paik ning palestiina rahvusliku identiteedi sümbol, ent see on samas ka judaismi pühim paik, mida austatakse kui teise templi asupaika, mille hävitasid roomlased aastal 70.