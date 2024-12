Assadi abikaasa peab võitlust elu ja surma peale

Viis aastat tagasi avastati 49-aastasel Asma al-Assadil rinnavähk. Nüüd on naine taas raskes olukorras, ülejäänud maailmast isoleeritud ja teda põetab tema isa, vahendas The Times.

Ühendkuningriigis sündinud Asma al-Assad põgenes juba varem koos lastega Venemaale ja viibis seal enne abikaasa saabumist. Ta on väliskeskkonnast ja külalistest eraldatud, et vältida nakatumist mõnda teise viirusesse või koroonasse, teadis The Times.