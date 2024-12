Ukraina toetust tabas Lääne-Euroopa riikides langustrend

Valmisolek toetada Ukrainat kuni sõja võiduni on Lääne-Euroopa riikides löönud kõikuma, kirjutas The Guardian YouGovi uuringutulemustele viidates.

Ka Euroopas valitsevat avalikku arvamust on hakanud seega mõjutama Donald Trumpi naasmine Valgesse Majja ja õhku visatud võimalus, et USA võtab ukrainlaste seljatagant oma toetuse ära.

Detsembris korraldas YouGov küsitluse Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis, Taanis ja Ühendkuningriigis ning avastas, et Ukraina toetus on langenud kõigis seitsmes riigis.

Samamoodi nagu on langenud ukrainlaste toetamise tahe on kasvanud kõigis nimetatud riikides kodanike soov, et Ukrainas jõutaks relvarahuni.

Eurooplaste meelsust Ukrainas toimuva suhtes analüüsib YouGov juba viimased kolm aastat. Võrreldes möödunud aastaga mõjutavad inimeste hoiakuid raskustest rindel ehk Vene armee intensiivne ning agressiivne pealetungikampaania, kirjutas The Guardian, lisades, et ka Kiiev ise möönab venelaste taktika on olnud tõhus.

Samas kahtlevad sõnaanalüütikud Putini tahtes rahuläbirääkimisi pidada ja ka Zelenskõile pakutava rahuleppe sisu tõsiseltvõetavuses. Tõenäosus on suur, et Kiiev ei hakka Venemaa ning USA pilli järgi läbirääkimistel tantsima ning ei võta ühtegi praegu lauale pandud rahuplaani vastu.

Valmisolek Ukrainat toetada püsib endiselt pigem kõrge Rootsis ja Taanis ning Ühendkuningriigis. Selle poolt olid vastavalt 50, 40 ja 36 protsenti küsitlusele vastanutest. Samas kukkusid need toetusprotsendid aastaga kõigis nimetatud riikides võrreldes käesoleva aastaga isegi ligi 10 protsenti.