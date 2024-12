Prantsuse vastne peaminister sõidab peagi tsüklonilt räsida saanud Mayotte'ile

Peaminister, keda kriitikud nahutasid kõvasti selle eest, et ta looduskatastroofis kannatada saanud saart varem ei külastanud, sõidab visiidile koos mitme ministriga, teiste seas kahe endise valitsusjuhiga – Élisabeth Borne'iga, kes nüüd on haridusminister, ja Manuel Vallsiga, kes on uues valitsuses meretaguste alade minister.