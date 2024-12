Tugevat Türgi jälge näeb nii Euroopa ajaloos kui ka köögis

Eestlastele kartulisalatina tuttav Olivier’ salat kannab paljudes Euroopa riikides oma sünnipaiga järgi nime Vene salat. Türgis võib seda kohata aga hoopis Ameerika salatina, sest külma sõja ajal otsustati, et nii on kohasem.

«1970ndatel oli Türgil probleeme kommunistide ja terrorismiga, siin valitses kodusõjale lähedane õhkkond,» räägib Tunçbilek, üks turistidele traditsioonilise toidu koolitusi pakkuva Istanbul Cooking Schooli pidajaist. «Inimesed otsustasid, et me ei nimeta seda enam Vene salatiks, sest see kõlab kommunistlikult, edaspidi kutsume seda Ameerika salatiks, ja nii on see olnud viimased 40 aastat.»