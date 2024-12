VÕIMALIK VAID VENEMAAL Vene väikelinna elanikke pahandab Näärivanaks riietatud Lenin

Linnavõimud paigaldasid Nõukogude Liidu kommunistliku riigijuhi Vladimir Lenini kujule habeme ning Näärivanale omase pika punase mantli, Venemaa keisrinna Katariina II kuju riietati aga Lumehelbekeseks, vahendas The Moscow Times.

«Meie ühiskond käib alla. Kuidas me oleme järgmistele põlvedele eeskujuks, kui osade täiskasvanute jaoks on see lõbus?» tsiteeris Telegrami kanal Irbit Incident ühte kohalikku.