Iisrael andis Jeemenis WHO juhi lähedale õhulöögi

«Lennujuhtimiskeskus, ooteruum – vaid mõne meetri kaugusel sealt, kus me olime – ja lennurada said kannatada,» ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus sotsiaalmeediaplatvormil X.

Iisraeli armee teatas hiljem The Associated Pressile, et ei teadnud, et WHO juht või tema delegatsioon Jeemenis rünnakupaigas olid. Armee sõnul rünnati taristut, mida Iraani toetatud mässulised kasutavad Sanaa rahvusvahelises lennujaamas ja Hodeida, Al-Salifi ning Ras Qantibi sadamas, samuti aga elektrijaamasid.