Soome relvastatud jõud saadeti juba südaöösel Vene varilaeva vastu välja

«See oli üks variant, millele me öösel politseiga koos mõtlesime. Raske kahju ja jäme vandalism on mõlemad asjad, mida saab kriminaalseaduse järgi korda saata terroristliku motivatsiooniga,» vahendas Helsingin Sanomat prokurör Jukka Rappe sõnu.

Üks terrorismikuriteo definitsioone on olukord, millega tekitataks ühiskonnas tugev hirmu foon.

«Kuivõrd taristu kahjustusi on olnud mitu, mõtlesime sellest kui tõsise hirmu tekitamise küsimusest. Jõudsime aga järeldusele, et pigem on tegemist räige vandalismiga,» rääkis Rappe.