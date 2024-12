Tähelepanuväärne on vastuolu ametliku Kremli ja Venemaa nn Z-patriootidest sõjakorrespondentide vahel, kes peavad lennukihuku ainsaks vettpidavaks põhjuseks just Kadõrovi õhukaitsesüsteemi eksimust.

Pole raske aimata, et sellel sündmusel on väga olulised tagajärjed Kadõrovi jaoks, Venemaa jaoks, sealhulgas kindlasti Venemaa ja Kasahstani ning vahest veel enam Venemaa ja Aserbaidžaani vaheliste suhete jaoks. Esimene nähtav tagajärg on see, et Venemaa kohal pole ohutu lennata, sellest teevad oma järeldused nii sealsed elanikud kui ka viimased veel Venemaale lende tegevad väliskompaniid.