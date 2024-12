ÜLEVAADE Läänemere-äärsed riigid vaatavad pingsalt Estlinki ümber toimuvat

Värskeima teatena vahendatakse tänahommikust teadet Eesti mereväe operatsioonist Estlink 1 turvamiseks ning kaitseminister Hanno Pevkuri väljaütlemist, et võimalik on vajaduse korral NATO liitlaste kaasamine selleks. Seda on vahendanud pea kõik suuremad uudisteagentuurid, nagu Reuters, AFP ja The Associated Press.