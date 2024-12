INTERVJUU Professor: kui Gruusia ei liigu ELi poole, saab ta minna vaid Venemaa suunas

Braghiroli sõnul on Gruusia Unistus liikudes autokraatia suunal võtnud üha enam omaks Vladimir Putini diktaatorikarjääri algusaastate strateegiaid. Euroopa Liit peaks aga seejuures saatma tugeva sõnumi, et ollakse Gruusia rahva poolel, kuid ka rahvale selgeks tegema, et praegusel viisil edasi tüürides on ELi teekond riigi jaoks läbi.