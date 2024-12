Mereõiguse ekspert: Soome andis sabotaaži korraldavatele laevadele karmi õppetunni

«Soome jaoks on oluline, et EstLink 2 lõhkumises kahtlustatud Eagle Si saaks toimetada Soome territoriaalvetesse,» sõnas Helsingin Sanomatele Åbo Akademi mereõiguse professor Henrik Ringbom.

See annab Soome ametivõimudele suuremad volitused laeva suhtes ja vajadusel on võimalik isegi Eagle S arestida, kirjutas Helsingin Sanomat.

«Oluline on siin see, et pidasime laeva kinni, kui tahtsime teada, millega see tegelikult tegeles. Sellega näidatakse teistele laevadele, et sellist tegevust ei aktsepteerita. Nüüd saame korralikult uurida, mis tegelikult juhtus,» ütles Ringbom.