Azerbaijan Airlines: lennuk kukkus alla füüsilise ja tehnilise välise sekkumise tõttu

Kuigi Venemaa väidab, et lennuki allakukkumise põhjustas linnuparv, siis mitmed eksperdid on juba varasemalt öelnud, et tõendid viitavad sellele, et Vene õhutõrje tulistas tõenäoliselt ekslikult lennukit. Nimelt tabas Tšetšeeniat samaaegselt ka Ukraina droonirünnak. Neli uurimisega kursist olevat allikat ütlesid juba eile Reutersile, et Aserbaidžaani uurimise esialgsete tulemuste kohaselt tulistas Venemaa õhutõrje lennuki ekslikult alla.