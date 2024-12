Briti-Kanada arvutiteadlane korrigeeris oma prognoosi uue tehnoloogia võimaliku ohu kohta ja hoiatas, et tehisaru areng on oodatust palju kiirem, vahendab The Guardian.

Sel aastal tehisaru arendamise eest Nobeli füüsikapreemia pälvinud Hinton märkis, et leidub 10-20 protsendi suurune võimalus, et tehisaru viib järgmise kolme aastakümne jooksul inimkonna väljasuremiseni. Varasemalt oli teadlane öelnud, et sellise stsenaariumi toimumise võimalus on 10 protsenti.