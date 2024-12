Putin tunnistas, et õnnetusse sattunud lennuki maandumise ajal oli õhutõrje aktiivne

«Sellel ajal olid Groznõi, Mozdok ja Vladikavkaz Ukraina lahingudroonide rünnaku all ja Venemaa õhukaitse tõrjus neid rünnakuid,» lausus Putin, ütlemata selgelt, et Vene õhutõrje vastutab Bakuust õhku tõusnud reisilennuki allakukkumise eest Kasahstanis.

Putin ütles, et vabandab «traagilise vahejuhtumi» pärast.

Mitu lennufirmat on peatanud lennud Venemaa linnadesse, kui Lääne eksperdid ja USA teatasid, et sel nädalal alla kukkunud Azerbaijan Airlinesi lennuki võis alla tuua Vene õhutõrjerakett.

Lennufirma Azerbaijan Airlines tegi eile teatavaks Kasahstanis aset leidnud lennuõnnetuse uurimise esialgsed tulemused, öeldes, et lennuk kukkus alla «füüsilise ja tehnilise välissekkumise tõttu».

Valge Maja kõneisik John Kirby ütles eile, et on «märke», et lennuki allakukkumise eest vastutab Venemaa.