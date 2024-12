Kõrgõzstanis alustati Kesk-Aasiat Hiinaga ühendava raudtee ehitust

Japarov märkis, et Hiina-Kõrgõzstani-Usbekistani raudteekoridor «ei ole lihtsalt transpordikoridor» vaid «tähtis strateegiline sild, mis hakkab ühendama riike idas ja läänes».

8 miljardit dollarit maksev projekt on olnud arutluse all 1990. aastatest alates, kuid majanduslik ja poliitiline surve – eriti Venemaalt – on sellega alustamist seni pärssinud.