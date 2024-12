Lukašenka keelas Minski koolides jõuluvanad

Minski linnavõimud saatsid kohalikele haridusasutustele kirja, kus teatati keelust kasutada kooliüritustel ingliskeelseid jõululaule ning kujutada jõuluvana, vahendasid meediaväljaanded Euroradio ja Naša Niva. Dokumendis toodi välja, et näiteks on keelatud kasutada lugu «Jingle Bells»​, mis on üks populaarsemaid jõululaule maailmas.