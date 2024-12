VARILAEVASTIKU LIKVIDEERIMINE Soome tegevusele Eagle S konfiskeerimisel pannakse nüüd suuri lootusi

Ehkki ukrainameelses venekeelses meedias on sõja kõrval viimaste päevade peateema Tšetšeenia kohal raketitabamuse saanud Aserbaidžaani reisilennukiga seotu, on tasahaaval tulnud ka olulisi kommentaare Vene varilaevastiku, Estlink 2 lõhkumise ning Soome võimude konfiskeeritud naftatankeri Eagle S kohta. Valdavalt keskenduvad need kommentaarid Vene varilaevastiku ohjeldamisele laiemalt, leides, et see on peamine võti Venemaa kuritegeliku režiimi ohjeldamiseks.