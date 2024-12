Bakuu: Venemaa lubas lennuõnnetuse eest vastutajaid karistada

Bakuu kinnitusel tulistas lennukit Vene õhutõrje, lennuk kukkus alla hädamaandumisel Kasahstanis. Venemaa ei ole kinnitanud, et lennukit tabas nende õhutõrjerakett.

Aserbaidžaani peaprokuratuur teatas esmaspäeval avalduses, et Venemaa teavitas Bakuud intensiivsetest meetmetest süüdlaste väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks.

Venemaa on algatanud juhtunu kohta kriminaaluurimise, kuid ei ole öelnud, kas ta nõustub, et lennukit tabas üks tema õhutõrjerakettidest, ega ole öelnud midagi süüdlaste leidmise või kohtu alla andmise kohta. Venemaa diktaator Vladimir Putin tunnistas üleeile telefonikõnes Alijevile, et Vene õhutõrje oli tegev ajal, mil Azerbaijan Airlinesi reisilennuk üritas Groznõis maanduda.