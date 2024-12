Kreeka alustas ristiretke noorte nutisõltuvuse vastu

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles täna, et laste heaolu kaitsmine on ühiskonnas hädavajalik, kuigi ta kahtles, et sotsiaalmeedia täielik keeld oleks tõhus. Selle asemel ütles ta, et tuleviku väljakutse on see, kuidas kujundada rakendusi lapsi ja teismelisi silmas pidades, vahendas uudisteagentuur ANA-MPA.