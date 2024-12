KAEBUS KOHTUSSE Kaablite lõhkumises kahtlustatava laeva meeskond süüdistab Soome võime kiusus

Mereõigusele spetsialiseerunud jurist Herman Ljungberg ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et on Eagle S-i meeskonna õiguste tagamiseks püüdnud alates neljapäeva õhtust saada edutult ühendust Soome võimudega.

«Kapten ütleb, et olukord on väga stressirohke,» lausus Ljungberg, kes on satelliittelefoni vahendusel olnud kapteniga ühenduses. Juristi väitel ähvardab meeskonda sisuliselt nälg. «Meeskond on üle kuulatud ilma õigusabi pakkumata, neid on hoitud näljas ja ühes toas ning neil pole lastud magada.»