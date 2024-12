USA presidendiks valitud Donald Trumpi üks peamisi toetajaid ja tema tulevane «tõhususeülem» Musk kirjutas hiljuti oma sotsiaalmeediaplatvormil X, et «ainult AfD suudab Saksamaa päästa» ning väitis hiljem sedasama arvamusloos Saksa pühapäevalehele. Pärast Muski arvamulugu väljaandes Welt am Sonntag on nii leht kui miljardär sattunud Saksamaal laialdase kriitika alla. ​