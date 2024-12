«Ma pole mitte ainult tema eest hoolitsenud, vaid ma usun, et me oleme astunud tagasi kuristiku äärelt,» praalis Putin vastuseks. «Ma olen teinud kõik selleks, et Venemaa saaks olla iseseisev ja suveräänne riik, mis on võimeline tegema otsuseid oma huvides, mitte nende riikide huvides, kes teda enda poole lohistasid, patsutasid talle seljale ainult selleks, et kasutada teda oma eesmärkide heaks.»