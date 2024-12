Põhja-Korea diktaator patseeris mantlipärijast tütrega uues välisturiste meelitavas kuurordis

Kimi sõnul on riigi idaosas asuva Wonsan-Kalma arenduse osaks olev kuurort «esimene suur samm» turismi edendamisel, vahendas diktatuuririigi uudisteagentuur KCNA. Viimane lisas oma teates, et «laia naeratuse saatel vaatepilti nautinud» Kimi saatis ringkäigul tütar Kim Ju-ae.

KCNA avaldatud fotodelt on näha Kimi ja tema tütart kõndimas mererannal ja tühjas hotellikompleksis. Riikliku uudisteagentuuri teatel väljendas diktaator suurt rahulolu, et rajatised on ehitatud nii, et neid saaks kasutada riigile tähtsate välis-, poliitiliste ja kultuurisündmuste edukaks korraldamiseks.