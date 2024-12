Senini on vaid teadlastel olnud võimalik pääseda ligi arhiiviandmetele, kuid alates neljapäevast on see avatud kõigile soovijatele, vahendas The Guardian. Arhiivis on andmeid ligi 425 000 Hollandi elaniku kohta, kes Teise maailmasõja ajal tegid kohaliku natsivõimuga koostööd.