Kariibi mere saare elektrivõrk kukkus täielikult kokku

Puerto Rico elanikud ärkasid täna hommikul pimedas, kuna elektrivõrgu rike jättis pea kõik ligi 3,2 miljonit inimest kogu saarel elektrita, vahendas Reuters. Kohaliku aja järgi kell 9 oli elektrita 90 protsenti klientidest, teatas energiajaotusettevõte Luma Energy.

Ettevõte ütles avalduses, et katkestuse põhjustas rike maa-aluses elektriliinis.

Kohaliku meedia teatel algas kogu saart hõlmanud ahelreaktsioon lõunarannikul asuvast Guayanilla provintsist.

Elektriettevõtte Genera pressiesindaja ütles kohalikule telejaamale WAPA, et pole õrna aimugi, millal võiks elektriühendus taastuda. Arvatakse, et selleks võib kuluda koguni kaks ööpäeva. Genera veebilehelt oli näha, et energiat toodab praegu vaid üks tagavarajaam.

«Pidi see just 31. detsembril juhtuma!» ahastas Manueli-nimeline mees pealinnas San Juanis asuva toidupoe ees. Mees peab täna ka sünnipäeva. «Ei ole õnne,» rääkis ta uudistagentuurile Associated Press.

Kõnniteel lehti riisunud linnaametnik Julio Córdova ütles, et ta pani end riidesse mobiiltelefoni valguse abil ning kavatses poodi küünlaid ostma minna. «See mõjutab mind, sest mul olid plaanid. Ei saanud see siis olla eile või homme?» ütles ta pead raputades.

Kuigi elektrikatkestused on Puerto Ricos haruldased, on saarel jätkuvalt nendega probleeme, kuna elektrivõrk on habras pärast 2017. aasta septembris saart tabanud 4. kategooria orkaani Maria.