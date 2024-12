Taani ajaleht Berlinske kirjutab, et teisipäeva hommikul oli Vene allveelaev teel läbi Taanile kuuluva Suur-Belti väina. Laev liikus ilmselt põhja.

Kaitseoperatsioonide keskuse korrapidaja Lars Wulff ütles ajalehele, et Vene allveelaeva kohalolust ollakse teadlikud ja selliseid asju juhtub. «Vaatamata sellele, et Vene allveelaeva olemasolu Suur-Belti väinas on esialgse info kohaselt täiesti kahjutu, saatis ka Norra kaitsevägi piirkonda kohalolu näitamiseks oma laeva.»