New Orleansis sõitis auto rahva sekka, vähemalt 10 inimest sai surma

New Orleans'i linn teatas oma avalduses, et 30 inimest toimetati vigastustega piirkonna haiglatesse ja vähemalt kümme inimest on surnud. CBS News teatab rünnaku pealtnägijatele tuginedes, et auto sõitis kohaliku aja järgi kella kolme paiku hommikul suure kiirusega rahva sekka ning autojuht hüppas autost välja ja hakkas tulistama, mille järel avas politsei vastutule.