Transpordiameti juhataja Sanna Sonnineni sõnul on inspektsioon kavas kohe täna ja see tuleb lisaks juba käivale Soome politsei uurimisele.

Cooki saarte lipu all seilavat Eagle Si kahtlustatakse 25. detsembril Soome lahes elektrikaabli EstLink 2 lõhkumises ja mitme sidekaabli kahjustamises. Soome võimud kahtlustavad ka, et tanker kuulub Venemaa varilaevastikku.

«Ülevaatus on väga laiahaardeline. Esiteks, kontrollitakse laeva dokumentide ja tõendite asjakohasust. Seejärel liigume edasi tehnoloogia ja töövõtete kontrollimise juurde. Tehakse visuaalne kontroll,» ütles Sonninen. Ülevaatusel uuritakse ka laeva meeskonna töökoormust.

Tracifom märkis, et ülevaatus võib kesta mitu päeva.

Laev oli teel Peterburist Egiptusesse. Selle meeskonnas on 24 inimest, Gruusia ja India kodanikud. Meedia andmetel asuvad nad kõik laeva pardal.

«Reisikeeld on leebem vabadusevastane sunnimeede kui vahistamine ja kinnipidamine. Reisikeeld määratakse seetõttu, et politsei on huvitatud eeluurimise läbiviimisest ja asjaosaliste kättesaamisest uurimise ajal,» ütles kriminaalpolitsei komissar Elina Katajamäki pressiteates.