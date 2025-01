Vene oligarhide tõttu seisma jäänud Helsingi spordihall tõuseb tuhast

Möödunud aasta novembris teatasid linnavõimud, et alustavad saali sunniviisilist ülevõtmist, kuna tühjalt seisnud hoone oli hakanud haisema ning hallitama. Kui toona ütles linn, et protsess võib võtta mitu aastat, siis eelmise aasta lõpus teatas Soome kinnisvara- ja varahaldusfirma Trevian kokkuleppest, millega puhutakse saalile taas elu sisse, vahendas The Guardian.

«Leidsime lahenduse, mis sobis meile kui ostjatele, mis sobis Venemaa müüjatele ja mis oli potentsiaalselt vastuvõetav ka ametiasutustele,» ütles Treviani tegevjuht Reima Södervall. «Nüüd peame meeles pidama, et tehing vajab nii Soome kui ka ELi ametiasutuste lõplikku heakskiitu. Ja see on ainus asi, mis on veel lahtine,» märkis ta.