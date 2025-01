KOHALIK VAADE Hispaania majanduse käsi käib hästi, ent elanike oma mitte

Mainekas Briti ajakiri The Economist kuulutas Hispaania Euroopa uueks veduriks tänu riigi heas seisus majandusele, mis eelduste järgi kasvas eelmisel aastal üle kolme protsendi. SKT kasv, kontrolli all püsiv inflatsioon, töötuse kahanemine, korras rahandus ja aktsiaturgude hea tervis asetavad väljaande hinnangul Hispaania kõige paremale positsioonile Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmete seas.

Samas analüüsis tuuakse ka välja, et kui Saksamaa ja Prantsusmaa majandus on seisakus, juhivad ELis kasvu Lõuna-Euroopa maad Kreeka, Itaalia ja Hispaania, keda varem on sarjatud kui väheproduktiivseid ja tagurlikke majandusi.

Hispaania edu tõmbab Euroopas aga eriti tähelepanu. Esimest korda on majanduskasvu taga eksport, mis pole seotud turismiteenustega – eriti suure panuse sellesse on andnud hoopis inseneriteadused, arhitektuur, side ja konsultatsiooniteenused. Samas turism, mis moodustab SKTst ligi 13 protsenti, on jätkuvalt riigile katkematu rahaallikas ja külaliste rekordid aina purunevad. 2023. aastal väisas Hispaaniat ligi 90 miljonit turisti, 2024. aastal küündis nende hulk 95 miljonini.