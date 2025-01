ÜLEVAADE Noorte ameeriklaste uusaastapidu muutus õudusunenäoks

Autorünnak toimus 4,5 miljoni elanikuga Louisiana suurima linna New Orleansi Prantsuse kvartalis kolmapäeval, 15 minutit pärast kella kolme varahommikul. Valge pikap keeras täiskiirusel Canali teelt jalakäijatele eraldatud Bourboni tänavale ja kihutas pidutsevasse rahvamassi.

«Kuulsime, kuidas ta vajutas gaasi, seejärel lööke ja karjed,» ütles rünnakut pealt näinud Kimberly Stricklin New York Timesile. «Võttis hetke aega, et toimunut aduda, see oli lihtsalt nii kohutav – nagu õudusfilmis.»