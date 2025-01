Iga aasta alguses lendavad vabatahtlikud USA linnadesse, alevikesse ja maapiirkondadesse, et leida üles ja lugeda üle kodutud. Kodutute üle järje pidamine pole täiuslik, sest peavarjuta inimesed peidavad end võimude pilgu alt ja elavad maa-alustes tunnelites või maanteede viaduktide all.

Ometi on just selline külmas ilmas kokku loetud kodutute statistika kõige adekvaatsem pilt USAst, kirjutas The Economist, andes lühikese ülevaate 2024. aasta jaanuarist pärit rahvaloenduse tulemustest, mis avaldati möödunud aasta detsembri lõpus.