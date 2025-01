Praegused diversioonikatsed Euroopas on osa Venemaa koordineeritud tegevussüsteemist ELi infrastruktuuri destabiliseerimiseks, ütles ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas pärast järjekordset veealuse infrastruktuuri kahjustamist. Rus.Postimees arutas Kremli eriteenistuste uurimuste poolest tuntud väljaande The Insider juhiga, mis on juba juhtunud ja mis võib veel juhtuda.