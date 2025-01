Riia tahab keelata Moskva aja järgi saluudi

Nüüd on Läti pealinna esinduskogus küpsemas ettepanek keelustada Moskva aja järgi ilutulestiku laskmine, vahendas Läti televisioon.

Riia munitsipaalpolitsei teatel kaebasid pealinna elanikud vähemalt 18 juhtumist, kus saluuti lasti vahemikus 22–23. Politsei lendas sündmuskohtadele välja, ent rikkumisi ei tuvastanud ja alust varasemat Kremli kellade rütmis korraldatavat paugutamist keelata politseil praegu pole.

Arvestades, et Venemaa pealinnas Moskvas on aastavahetuse aeg kell 23, siis on Riia linnavolikogu abilinnapea valmis esitama seaduse muudatuse, millega ilutulestik sel ajal keelatakse ära. Siis saab politsei määrata karistusi, sest tekib alus, mis näitab, et paugutatakse agressorriigi kiituseks, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

«Lugu on selline. Praegu tuleks tõendada, et toimunud on kaks asja. Esiteks, et lastakse ilutulestikku, ja teiseks, et sellega ülistatakse agressorriiki. Kui uus regulatsioon on paigas, jääks alles vaid vajadus tõestada ilutulestiku fakti,» vahendas LSM Riia linnavolikogu aseesimehe Edvards Ratnieksi (Rahvuslik Liit) sõnu.

Ilutulestikuga seotud rikkumisi on oma olemuselt raske tuvastada. Sageli on täiesti võimatu näiteks tõendada, kes täpselt ilutulestiku raketid süütas. See võib olla tegelikult üks peamisi põhjuseid, miks keegi seekord Kremli rütmis saluutide laskmise eest Riias trahvi ei saanud, kirjeldas LSM.