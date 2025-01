Presidendi nõunik Mārtiņš Drēģeris ütles BNS-ile, et Rinkēvičs on rõhutanud varemgi, et vastase heidutamiseks on esmatähtsaks kaitsejõudude valmisolek maal, õhus ja merel ning õppustel testitud tõhus juhtimis- ja koostöövõime.