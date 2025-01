1960ndatel sündinud lääneriikide põlvkond ei sobitu stereotüüpsesse pensionäride malli ehk ei istu eakatele mõeldud hooldekodude mugavates tugitoolides, ei mugi neile ette lükatud valmistoitu ega vaata terve päev telekat, kirjutas The Economist.

«Möödunud nädalavahetusel organiseerisime peo, kus esines live-bänd ja see oli mäss,» rääkis The Economistile Lynette, kes on üks Lõuna-Carolinas Hilton Headi saarele rajatud tulevaste Ameerika pensionäride kodude rajooni elanik. Lynette võrdleb loodava kogukonna hõngu kolledži aja meeleoludega ja kirjeldab, kuidas tühi taara jäi hunnikutes peo järel sõidutee äärtesse vedelema.