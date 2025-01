2015. aasta septembris astus kantsler Angela Merkel Berliinis autost välja, et külastada vastuvõtukeskuses sadu eelmisel päeval Saksamaa pealinna saabunud Süüria põgenikke.

«Ma eeldasin, et ta oli huvitatud, kes me oleme ja kuidas meil läheb,» sõnas Modamani The Guardianile. «Ütlesin talle: «Teeme pilti!» Ta toetus õrnalt minu suunas ja siis tegin kantsleriga koos foto.»