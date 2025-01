Praegu ühtset Tallinna-Vilniuse liini ei ole ja piletid tuleb osta iga rongireisi jaoks eraldi. Küll aga on muutunud see, et rongide graafikut on kohandatud nii, et väikese ooteajaga oleks võimalik liini lõpus jätkureisi alustada. Praegu on ooteajad 12–19 minutit.