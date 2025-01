Delfiinide päästeühendus Delpha teatas oma Telegrami kanalil, et naftalekke tagajärjel on surnud tõenäoliselt üle 30 delfiini.

«Vahejuhtumi järel oleme registreerinud 61 vaalalise surma, kellest 32 surid tõenäoliselt pärast 15. detsembrit ja kelle surm on kõige tõenäolisemalt seotud naftalekkega. Ülejäänud on surnud enne vahejuhtumit – need on väga vanad korjused,» teatas ühendus.