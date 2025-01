TAKTIKALINE MÖÖDALASK Ukraina uus eliitbrigaad kannab suuri kaotusi ja hakkas lagunema juba enne rindele jõudmist

Forbes kirjutab, et kui brigaadis oleks pidanud olema ligi 5800 sõdurit, on üksusest märtsist alates umbes 1700 sõdurit väejooksus olnud ning novembris oli endiselt veel ligi 500 üksuse desertööri kadunud. Teadete kohaselt võeti väejooksikute kohtade täiteks kogenematuid äsja mobiliseerituid. Pokrovskisse lahingusse paisatuna on üksus kandnud suuri kaotusi ning kaotanud ka lääne sõjatehnikat.