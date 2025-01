Aserbaidžaani president süüdistas lennuki allakukkumises taas Venemaad

«Võin kindlalt väita, et Aserbaidžaani kodanike selles katastroofis hukkumise süü lasub Venemaa esindajatel ja me nõuame õiglust, me nõuame süüdlaste karistamist, me nõuame täielikku läbipaistvust ja inimlikku käitumist,» ütles Əliyev täna kohtumisel lennuõnnetuses hukkunud meeskonnaliikmete sugulaste ja ellujäänud pardapersonaliga.