ÜLEVAADE Hirm uute valimiste ees avas Austria paremäärmuslastele tee võimule

«Härra Kickl on kindel, et suudab leida valitsuskõneluste raames toimivaid lahendusi. Ja ta tahab seda vastutust. Ma küsisin seda temalt otse,» selgitas Van der Bellen Viinis ajakirjanike ette astudes. «Seepärast olen andnud talle korralduse alustada läbirääkimisi ÖVPga, et moodustada valitsus.»